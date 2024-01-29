MIXX Awards Türkiye’de Genç MIXX kategorisi açıldı Genç MIXX'e her bölümde okuyan üniversite öğrencileri, TEMA tarafından belirlenen "Düzenli Bağış Sistemi"ne katılımı artırmak için hazırlanan brief ile başvurabilecekler.

Dijital reklamcılık ile ilgili ödülleri veren MIXX (Marketing and Interactive Excellence) Awards Türkiye’de üniversite öğrencileri için Genç MIXX Kategorisi’ni açtı.

Genç MIXX’e her bölümde okuyan üniversite öğrencileri, TEMA tarafından belirlenen “Düzenli Bağış Sistemi”ne katılımı artırmak için hazırlanan brief ile başvurabilecekler.

MIXX Awards, 43 ülkede faaliyet gösteren dijital pazarlama ve reklamcılık derneği Interactive Advertising Bureau (IAB)’nun Türkiye’de temsilcisi İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından düzenleniyor. Başvurular 5 Şubat 2024’de sona eriyor.

Detaylı bilgiye www.mixxawards-tr.org adresinden ulaşılabiliyor