Mjöndalen - Notodden rakamlar

Norveç 1.Lig maçında Mjöndalen ile Notodden, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Mjöndalen 42 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Notodden 24 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Mjöndalen, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Notodden, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 710. İddaa'da Mjöndalen kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Notodden kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mjöndalen önceki hafta Notodden mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Notodden ise Mjöndalen maçında 2-2 berabere kaldı.

Mjöndalen, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 8 gol yedi.

Notodden, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Notodden 12 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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