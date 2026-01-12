M.K. Perker, performatif “Live” sergisi ile Pilot Galeri’de

Pilot Galeri, uluslararası çizgi dünyasının en güçlü isimlerinden M.K. Perker’i alışılmış sergi formatlarını ters yüz eden, canlı ve tekrarı olmayan performatif bir sergiyle ağırlıyor. 27 Ocak – 28 Şubat günleri arasında gerçekleşecek LIVE başlıklı sergide sanatçı, beş hafta boyunca eserlerini, galeride, izleyicinin gözleri önünde üreterek, seyirciyi tamamlanmış işlerle değil, üretimin kendisiyle karşı karşıya bırakıyor.

LIVE, Pilot Galeri’yi, bir sergi mekânı olmaktan çıkararak bir deneyim alanına dönüştürüyor. Boş çerçeveler zamanla dolarken, mekân loşluktan aydınlığa ilerliyor. İzleyici yalnızca bakmıyor; bekliyor, tanıklık ediyor, sürecin parçası hâline geliyor. Her ziyaret, M.K. Perker’in üretimiyle ve üretim sürecindeki varlığıyla karşılaşılan, tekrarı olmayan bir ana dönüşüyor. Bu yönüyle LIVE, performatif, kendine meydan okuyan ve “tersinden” işleyen bir yapıya sahip: sonuçtan değil, oluş hâlinden besleniyor.

REKLAM

Sergi süresince her gün galeride bulunacak olan Perker, sanatseverleri farklı bir yaratım anıyla karşılıyor. Bu karşılaşmalar sayesinde sergi, sabit bir zaman dilimine değil, birbirine karışan zaman akışlarına yayılıyor. Aynı sergiye iki kez gelen izleyici, kaçınılmaz olarak iki farklı ana, iki farklı sürece tanıklık ediyor. Canlı çizim süreci, sanatçının arkasında yer alan büyük bir ekran aracılığıyla gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Böylece izleyici, bir eserin nasıl oluştuğunu uzaktan değil, doğrudan ve eş zamanlı olarak deneyimliyor.

Yapay zekâ programları ile hızla üretilen ve tüketilen imgeler dünyasında, el ile üretmenin nerede durduğuna dair bir sorgulama da içeren 'LIVE', sanat üretiminin 'sonuç' odaklı algısını sorguluyor. M.K. Perker, izleyiciyi hazır bir eserle değil, düşüncenin, hatanın, karar anlarının ve yaratımın ham enerjisiyle baş başa bırakarak, sanatı bir 'eylem' ve 'anda olma' deneyimi olarak tanımlıyor. 'LIVE' sergisinde ziyaretçi, yaratımın sessiz ortağı, zamanın tanığı haline geliyor. Sanatçının konsantrasyonunun yoğunluğunu, bir çizginin doğuş anını, bir fikrin kağıt üzerinde şekillenişini izliyor. Sanatın görünmeyen kapılar ardında üretilen 'sihrini' değil, 'emek' ve 'kararlılık' ile şekillenen samimi ve benzersiz ilişkisini merkeze alıyor. Çizgi roman ve illüstrasyon dünyasında uluslararası bir tanınırlığa sahip olan M.K. Perker, bu sergisiyle, cesur bir meydan okuma gerçekleştiriyor. Uzun yıllara yayılan titiz atölye pratiğini, kamusal alana taşıyarak ve izleyiciye açarak, mahremiyet ve performans, planlama ve doğaçlama arasındaki gerilimi görünür kılıyor. 'LIVE', Perker'in zengin imge dünyasının, duru bir 'yapım süreci' performansına dönüşümünü imliyor.