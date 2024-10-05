MKE Ankaragücü: 0 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Adanaspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 10'a, Adanaspor ise 6'ya yükseltti.
Giriş: 05.10.2024 - 18:05 Güncelleme: 05.10.2024 - 18:05
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından Başkent ekibi puanını 10'a, Adanaspor ise 6'ya yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Turuncu Beyazlılar, evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
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