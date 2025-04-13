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        MKE Ankaragücü: 2 - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Boluspor, 2-2 berabere kaldı. 45+4'te Owusu Kwabena ve 63. dakikada Renaldo Cephas'ın golleriyle 2-0 gerideyken beraberliği kurtaran MKE Ankaragücü, puanını 39'a yükseltti. Boluspor ise haftayı 49 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 21:05 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:05
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        Boluspor kaçtı, MKE Ankaragücü yakaladı!
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        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Boluspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Konuk ekibin gollerini 28'de Kosta Aleksic ve 37. dakikada penaltıdan Oğuz Kaan Güçtekin atarken, ev sahibine 2-0 gerideyken beraberliği getiren golleri ise 45+4'te Owusu Kwabena ve 63. dakikada Renaldo Cephas kaydetti.

        Bu sonucun ardından Boluspor puanını 49'a, MKE Ankaragücü ise 39'a yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Manisa FK'ya konuk olacak. Boluspor, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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