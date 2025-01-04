MKE Ankaragücü: 2 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Renaldo Cephas'ın golleriyle başkent derbisinde ulaşan MKE Ankaragücü, puanını 27'ye yükseltti. Keçiörengücü ise haftayı 27 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan başkent derbisini kazanan 2-0'lık skorla MKE Ankaragücü oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 39. ve 55. dakikalarda Renaldo Cephas attı.
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 27'ye yükseltirken, Keçiörengücü ise 27 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Lacivertliler, Amed SK'ya konuk olacak. Eflatun Beyazlılar, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.