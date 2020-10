MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, kasım ayındaki milli araya kadar oynayacakları 4 maçtan maksimum puanı alarak öz güvenlerini artırmaları gerektiğini söyledi.

Fuat Çapa, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacakları maç öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Çapa, şunları kaydetti:

"Şimdi diğer milli araya kadar önümüzde 4 maç var. Eylül ayının zor geçeceğini biliyorduk. Rahat bir sezona başlamak için geçmiş sezondan en az 7-8 ilk 11 oyuncunuzun olması gerekiyor. Buna sahip takımlar lige iyi başladı. Bizim gibi yeni takımlar ise sıkıntılı başladı. Artık birbirimizi yeni tanıdık. Ekim ayı çok daha iyi olacak. Önümüzdeki 4 maçtan tabii ki 12 puan almak istiyoruz. Rakiplerimiz de bunu isteyecektir. Diğer milli araya kadar alabileceğimiz maksimum puanı elde ederek öz güvenimizi artırırız ve istediklerimizi sahaya daha rahat yansıtırız. Şu an Çaykur Rizespor maçına odaklandık. Bu maçtan 3 puan alıp camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Oynamış olduğumuz oyun son iki maçta iyiydi. Girdiğimiz pozisyonlar daha fazlaydı. Tabii insanlar pozisyonlara değil sonuca bakar. Biz de artık bunu tabelaya yansıtmak zorundayız."

"HEDEFMİZ LİGDE KALMAK"

Fuat Çapa, sezon sonu rahat bir pozisyonda olmak istediklerini ve hedeflerinin ligde kalmak olduğunu aktardı.

Takımların genelde 6. haftadan sonra oyunlarını oturttuğunu dile getiren Çapa, "Tabii bu sezon pandemiden dolayı takımlar neredeyse ara vermeden yeni sezona hazırlandı. Kalite ve çalışmanın karşılığı ilerleyen dönemde her zaman alınır. Her takım sezon sonu hak ettiği yerde olur. Biz şu an beklentimizin 3 puan gerisindeyiz. Üç maçta 4 puan bekliyorduk, 1 puanda kaldık. Oyun olarak rakiplerimizin gerisinde değiliz. Bu sezonki hedefimiz ligde kalmak, sezonu 12, 13, 14. sırada bitirmek. Tabii hedefimiz de oyun felsefemizi yerleştirmek. Şu an aramızda altyapımızdan arkadaşlarımız da var. MKE Ankaragücü 2023 hedeflerini anlattığı için bizi heyecanlandırdı. Bunu gerçekleştirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"YENİ OLUŞUMLAR KOLAY DEĞİL"

Tecrübeli teknik adam, MKE Ankaragücü'nün yeni bir oluşum içerisinde olduğunu vurguladı.

Dünya futbolundan örnekler de veren Çapa, "Yeni oluşumlar kolay değil. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnekler var. Liverpool son iki yılda büyük beğeni topladı. Rekorlarla şampiyon oldu. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için Klopp 4 sezon bekledi. Chelsea şu an bu vizyonda. Geçen sezon beklentilerin zaman zaman çok altında kaldı. Yaş ortalamasını düşürdüler. Değişimler çok kolay değil. MKE Ankaragücü tamamen değişim içerisinde. Geçtiğimiz dönemlerde transfer yasakları vardı. Bundan dolayı alternatifi yoktu." diye konuştu.

Altyapıdan çok iyi oyuncular da yetiştirdiklerini anlatan Çapa, "Biz bu sezon 2023 hedefimizin altyapısını da hazırlıyoruz. Diğer taraftan bu işin bir de maddi boyutu var. Kadromuz şu anda Türkiye'nin en az maliyetli takımlarından biri. 4, 4,5 milyon avroluk bir maliyet. Geçtiğimiz yıllarda bu sadece 2-3 oyuncuya verilen rakamdı. Yetenekli bir kadro kuruldu, geleceğe yatırım yapıldı. Ne kadar çabuk skora olumlu yansıtırsak o kadar iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.