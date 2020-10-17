MKE Ankaragücü'nden hakem tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigAnkaragücü
ABONE OL

MKE Ankaragücü'nden hakem tepkisi

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 5-3 yenilen MKE Ankaragücü, hakem kararlarına tepki gösterdi.

MKE Ankaragücü'nden hakem tepkisi

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, haksız ve yanlış hakem kararlarının takımı büyük hak kaybına uğrattığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ligin 3. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasının 76. dakikasında futbolcumuz Jonathan Bolingi, sol dirseği kırılarak, hastaneye kaldırılmış ve 6 hafta sahalardan uzak kalmıştır. Rakip oyuncu kart bile görmemiştir. Ligin 4. haftasında, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının 68. dakikasında oyuncumuz Idriz Voca’nın rakibi ile girdiği mücadelede burnu kırılmış, maçın hakemi tarafından faul bile verilmeyerek, oyun devam ettirilmiş ve VAR hakemleri, saha hakemlerini pozisyonu izlemeye çağırmamıştır. Maçın 85. dakikasında rakip oyuncu tarafından beline sert bir darbe alan futbolcumuz Joseph Paintsil, sakatlanarak oyuna devam edememiş, orta hakem ve VAR hakemleri tarafından pozisyon görmezlikten gelinmiştir."

Futbol camiasına karşı saygı ve iyi niyetin her zaman korunmaya çalışıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ligin 5. haftasında, deplasmanda oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşmasının 45. dakikasında takımımızın kaptanı Alper Potuk’a faul olmayan bir pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen, ikinci sarı karttan, kırmızı kart göstererek oyundan atmış ve takımımızı 10 kişi bırakarak maçın kaderiyle oynamıştır. 53. dakikada futbolcumuz Stelios Kitsiou’dan çıkan top, korner işaret edilmiş olmasına rağmen VAR hakeminin, saha hakemine uyarısı sonucu pozisyonda penaltıya hükmedilmiştir. Ne tesadüftür ki 2019-2020 sezonundaki başka bir karşılaşmada da çok tartışmalı kararlar verip maçta puan kaybetmemize sebep olan Hüseyin Göçek, bu karşılaşmada VAR hakemi olarak görev almıştır. 65. dakikada rakip oyuncu L. Remy savunma oyuncumuz Erdi Dikmen’e sert bir müdahalede bulunmasına rağmen oyun devam ettirilmiştir. Pozisyon incelendiğinde tartışmasız kırmızı kart verilmesi gerektiği tüm futbol otoriteleri tarafından kabul edilmektedir."

Adil, eşit ve standardı olmayan hakem kararlarının takip edileceğinin vurgulandığı açıklamada ayrıca, "Art arda yapılan bu hatalar silsilesinin çok masumane olduğunu düşünmüyoruz. 2019-2020 sezonunda başlayan ve hala devam eden hatalardan kaybettiğimiz puanlar ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara’mızın 110 yıllık camiası olarak müsabakalarda hatasız ve şüpheye yer olmayan kararlar verilmesini istiyoruz. Bundan sonraki isteğimiz, oynanacak karşılaşmalarda adil, eşit ve standart hakem kararlarıdır. Önümüzdeki karşılaşmalarda maçlarımıza atanacak tüm hakemlerin çok daha dikkatli ve hakkaniyetli davranmasını istiyoruz." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 2 maçı SONUCU
FUTBOLSiftah Trabzon'da!
Cristiano Ronaldo'nun ambulans uçakla İtalya'ya dönüşü tartışma konusu oldu - Haberler
FUTBOLRonaldo, İtalya'da tartışma konusu oldu
Altay: 1 - Adana Demirspor: 0
FUTBOL3 puan Marco 'Paşa'dan
Zlatan Ibrahimovic derbide 3 dakikada 2 gol attı!
FUTBOLKorona atlattı, 3 dakikada 2 gol attı!
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
FUTBOLGöztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi
FUTBOLFenerbahçe kafilesi, İzmir'de
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüpler seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istiyor"
FUTBOL"Seyirci kullanımını kulüpler istiyor"
Başakşehir'in ilk golü 401 dakika sonra geldi! İrfan Can Kahveci, Trabzonspor ağlarını sarstı! Haberler
FUTBOLGol 401 dakika sonra geldi!
Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik! Samsun haberleri
FUTBOL"İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik"
Beşiktaş'tan loca açıklaması: "Öncelik eski sahiplerde"
FUTBOLLocalarda öncelik eski sahiplerde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X