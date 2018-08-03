Teknolojiye yön veren firmalar, gerçekleştirdiği dijital inovasyon süreçleriyle verimliliği en üst noktaya taşıyor. Modern çağın gerekliliği olarak sektörlerin tüm dinamiklerini değiştiren inovasyon süreçleri, firmalar adına her geçen gün daha verimli bir zemin oluşturuyor. Kullandığı akıllı sistemle geleceğin ofislerini inşa eden Bürotime, geliştirdiği ‘b-smart’ platformu sayesinde her geçen gün genişlettiği bBN iş ortağı ağının yönetimini tek bir sistem üzerinden gerçekleştirerek, müşterilerine, daha nitelikli, hızlı ve kaliteli hizmetler sunuyor.

Global vizyona ayak uydurmak isteyen firmalar artık akıllı teknolojiler sayesinde başarılı olabiliyor. İnovatif fikirler sınırların kalktığı ve kuralların değiştiği günümüz dünyasında küresel rekabette avantaj sağlayan en önemli stratejilerin başında geliyor. Teknolojinin hayatımızın her aşamasında yer bulmasıyla, ofis mobilyaları yüksek teknolojili birer tasarım objesi haline dönüştürürken, yönetim sistemlerinin Endüstri 4.0 ışığında ilerleyişi sektörü her geçen gün geliştiriyor.

Bürotime, oluşturduğu b.smart iş platformu sayesinde her geçen gün genişlettiği iş ağının yönetimini tek bir sistem üzerinden sağlıyor. Web tabanlı bir platform olan b.smart sayesinde yurtiçi ve yurt dışı tüm süreçleri tek bir sistem üzerinden kontrol altında tutan Bürotime, bileşenleri arasındaki mesafeyi en aza indiriyor. Dijital platform sayesinde müşteri aktiviteleri, sipariş teklif süreci ve ilerleyişi, teslimat ve teslimat sonrası memnuniyetine kadar tüm adımları tek bir sistem üzerinden kontrollerini sağlıyor.

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