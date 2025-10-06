Modanın en etkili isimleri Paris'te buluştu

Tasarımcıları, modelleri ve sanat dünyasını buluşturan Business of Fashion etkinliği, Paris'te düzenlendi. Moda ve popüler kültür alanında dünyanın en etkili isimlerinden oluşan bir grup, küresel moda endüstrisini şekillendiren kişilerin endeksi olan BoF 500'ü kutlamak üzere bir araya geldi.

BoF, 2013 yılından bu yana liderlik, yaratıcılık, yenilikçilik ve etki temelinde modanın en etkili isimlerinden oluşan küresel bir topluluk oluşturuyor. Bu topluluk sekiz kategoriden oluşuyor: Tasarımcılar, yöneticiler, medya, perakendeciler, girişimciler, yaratıcı sınıf, modeller ve ilham perileri, katalizörler.

Heidi Klum, 21 yaşındaki kızı Leni ile birlikte galaya katıldı

Bu yıl BoF 500 Gala'ya katılanlar arasında 2025 BoF 500 kapak yıldızı Kim Kardashian; müzik yıldızları Charli XCX, Skepta, Demi Lovato ve Ice Spice; tasarımcılar Christian Louboutin, Daniel Lee, Rachel Scott, Simone Bellotti; oyuncular Colman Domingo, Ananya Panday, "Freen" Sarocha Chankimha, "Becky" Rebecca Patricia Armstrong ve Bright; top modeller Alex Consani, Betsy Lulu Tenney, Anok Yai ve Barbara Palvin Sprouse vardı.

Rita Ora

Jameela Jamil

Coco Rocha

Barbara Palvin