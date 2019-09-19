Muhafazakar giyim alışveriş platformu Modanisa.com, Turquality Destek Programı kapsamına alındı. Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk şirketlerinin, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayan programın amacı Türk malı imajı oluşturmak.

Aralarında Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in olduğu gazetecilerle bir araya gelen Modanisa CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, "Turquality Destek Programına kabul edilen ilk e-ticaret şirketi" unvanına sahip olduklarını, depo yatırımı için destek aldıklarını söyledi. 5 kıtada 135 ülkeye gönderi yaptıklarını ve yıllık 200 milyon ziyaretçiye ulaştıklarını kaydeden Türe, kendilerine Türk Hava Yolları'nı (THY) örnek aldıklarını söyledi. THY 126 ülkeye uçuyor.

'ULAŞAMADIĞIMIZ COĞRAFYALARDA MARKA ALMAK İSTİYORUZ'



Ulaşamadıkları coğrafyalarda birkaç markayı satın almak istediklerini aktaran Türe, Hindistan'ı incelediklerini belirtti.

Yüzde 80'ini kadın girişimcilerin oluşturduğu 850'den fazla üretici, marka ve tasarımcıyı uluslararası pazara açtıklarını söyleyen Türe dünya markası olmayı ve platformda yer alan markalardan da en az beşinin dünya markasına dönüşmesini hedeflediklerini aktardı. Türe"Yayınlarımızı Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde gerçekleştiriyoruz. Turquality Destek Programı'na kabul edilmemiz, Türkiye'yi dünyada muhafazakar modanın merkezlerinden birisi yapma hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak" dedi.

'PLANLI BÜYÜYECEĞİZ'

Turquality kapsamında yapacakları çalışmalarla yıllık ziyaretçi sayısını 500 milyona çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Türe, hali hazırda Orta Doğu, ABD ve Avrupa'da geri toplama merkezlerinin ve Londra ve Dubai'de de ofislerinin bulunduğunu belirtti. "Turquality ile birlikte bu varlığımızı planlı bir şekilde büyütmek istiyoruz. Tek başına dünyanın herhangi bir ülkesine ulaşamayacak üreticiyi dünyaya taşıyoruz. Bir platform olarak, büyük küçük tüm markaların, kendilerini dünyaya taşırken karşılarına çıkabilecek tüm sorunları çözecek formülleri biliyoruz" dedi.

Son 3 yılda üst üste Türkiye e-ihracat şampiyonu olduklarını söyleyen Türe, "Toplam ciromuz içerisinde ihracatın payı yüzde 76'lara yükseldi. 2020 ihracat hedefimiz 200 milyon. 2023 yılı için kendimize koyduğumuz ihracat hedefi ise 1 milyar dolar" dedi.

'YABANCI ORTAKLARIN PAYI YÜZDE 30'

2011 yılında yola çıkan Modanisa, ilk yatırımını 2013 yılında Saudi Telecom Grubu'nun risk sermayesi fonu olan STC Venture ve Aslanoba Capital'dan almış, ocak ayında Goldman Sachs ve Wamda Capital ile mart ayında da Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası ile yatırım anlaşması imzalamıştı. Kerim Türe'ye şirketin ne kadar yatırım aldığını ve ortaklık yapısını sorduk. Yatırım tutarını açıklamayan Türe, uluslararası yatırımcıların payının yüzde 30 seviyesinde olduğunu, şirketin yönetiminin kendilerinde olduğunu söyledi.

'HALKA ARZ ŞU AN GÜNDEMİMİZDE YOK'

Türe halka açılmayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna da "Şu an için gündemimizde yok" yanıtını verdi.