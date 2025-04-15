Model Xenia Tchoumitcheva, İstanbul'a geldi
Rus asıllı İsviçreli model Xenia Tchoumitcheva, babasıyla birlikte İstanbul'u keşfetti
2006'da İsviçre güzeli seçilen Xenia Tchoumitcheva, İstanbul'a geldiğini duyurdu. Rus asıllı model, babasıyla birlikte Tarihi Yarımadayı gezdi ve Boğaz turu yaptı.
37 yaşındaki Xenia Tchoumitcheva; "Babamla ilk defa İstanbul'u keşfediyoruz" diyerek, fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaştı.
Türk takipçileri, Instagram'da 2.7 milyon takipçisi bulunan modele, gezilecek yer önerilerinde bulunarak; "Yerebatan Sarnıcı ve Emirgan Korusu'nu ziyaret etmenizi tavsiye ederim" gibi yorumlar da bulundu.
İsviçreli model, Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettikten sonra Galata'da Türk kahvesi içti.
2010'da Svizzera italiana Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan model, İtalyanca, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce dâhil 6 dil biliyor.
Xenia Tchoumitcheva, 2011'de Eva Longaria'nın başrolünde yer aldığı 'Without Men' dâhil olmak üzere 4 yapımda oyunculuk deneyimi yaşadı.