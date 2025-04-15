Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Model Xenia Tchoumitcheva, İstanbul'a geldi - Magazin haberleri

        Model Xenia Tchoumitcheva, İstanbul'a geldi

        Rus asıllı İsviçreli model Xenia Tchoumitcheva, babasıyla birlikte İstanbul'u keşfetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'u keşfetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2006'da İsviçre güzeli seçilen Xenia Tchoumitcheva, İstanbul'a geldiğini duyurdu. Rus asıllı model, babasıyla birlikte Tarihi Yarımadayı gezdi ve Boğaz turu yaptı.

        37 yaşındaki Xenia Tchoumitcheva; "Babamla ilk defa İstanbul'u keşfediyoruz" diyerek, fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaştı.

        Türk takipçileri, Instagram'da 2.7 milyon takipçisi bulunan modele, gezilecek yer önerilerinde bulunarak; "Yerebatan Sarnıcı ve Emirgan Korusu'nu ziyaret etmenizi tavsiye ederim" gibi yorumlar da bulundu.

        REKLAM

        İsviçreli model, Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettikten sonra Galata'da Türk kahvesi içti.

        2010'da Svizzera italiana Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan model, İtalyanca, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce dâhil 6 dil biliyor.

        Xenia Tchoumitcheva, 2011'de Eva Longaria'nın başrolünde yer aldığı 'Without Men' dâhil olmak üzere 4 yapımda oyunculuk deneyimi yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Xenia Tchoumitcheva
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"