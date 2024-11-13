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        'Modern Kazak Sanat Sergisi' Metrohan’da

        Kazakistanlı dört sanatçının, ülkelerinin mistik kültürünü yansıttıkları eserlerin yer aldığı Modern Kazak Sanat Sergisi, 15 Aralık'a kadar Metrohan'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 00:02 Güncelleme: 13.11.2024 - 00:02
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        'Modern Kazak Sanat Sergisi' Metrohan'da
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        2022 yılında Kazakistan’da kurulan Anadolu Efes Art Space platformu şimdi İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Kazakistanlı dört sanatçının, ülkelerinin mistik kültürünü yansıttıkları eserlerin yer aldığı Modern Kazak Sanat Sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Miras tarafından restore edildikten sonra İBB Kültür tarafından kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Metrohan’da, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Pandemi döneminde yapılan araştırmalara göre sanat galerilerinin dünya çapında yüzde 70’in üzerinde gelir kaybına uğramasıyla birlikte sanat alanına olan destekler arttı.

        UNESCO verilerine göre bu dönemde kültür-sanat sektöründe 10 milyona yakın insan da işsiz kaldı. Anadolu Efes Art Space platformu da bu bağlamda pandemi döneminin ardından Kazakistan’da genç yeteneklere ve dezavantajlı sanatçılara destek olmak amacıyla kuruldu.

        Platform Kazakistan’da 2.5 yıl içinde 21 sergiye ev sahipliği yaptı. Genç yeteneklerin ve dezavantajlı sanatçıların sergilerinin yer aldığı platform, İstanbul'da Kazakistanlı dört sanatçı, Sh. Guliyev, G. Askarova, A. Amirkhanova ve A. Malaeva’nın eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Kazakistan’ın mistik ve zengin kültürünü yansıtan eserlerin yer aldığı sergi ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

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        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #İBB Miras
        #Metrohan
        #Modern Kazak Sanat Sergisi
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