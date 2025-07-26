Moğolistan Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Moğolistan'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Moğolistan’ın Uluslararası Telefon Kodu: +976

Moğolistan’ın uluslararası telefon kodu +976’dır. Bu kod, dünya genelinden Moğolistan’daki sabit ve mobil telefonlara ulaşmak için kullanılmaktadır. Ülke, geniş ve seyrek nüfuslu coğrafyası nedeniyle telekomünikasyon altyapısını geliştirmeye önem vermektedir. Başkent Ulaanbaatar başta olmak üzere büyük şehirlerde yüksek hızlı internet ve mobil iletişim hizmetleri yaygın olup, 4G ve bazı bölgelerde 5G teknolojileri sunulmaktadır. Telekom operatörleri arasında Mobicom, Unitel ve G-Mobile gibi şirketler faaliyet göstermektedir. Kırsal alanlarda kapsama alanı genişletilmekte ve telekom altyapısı iyileştirilmektedir.

Araç Plaka Kodu: MGL

Moğolistan’ın uluslararası araç plaka kodu MGL’dir. Ülkede araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plakaların üzerinde “MGL” kısaltması yer alır ve bu, aracın Moğolistan menşeli olduğunu gösterir. Moğolistan’daki araç sayısı, özellikle büyük şehirlerde artmakla birlikte, ülke genelinde trafik ve araç denetimleri için standart plaka sistemi uygulanmaktadır. Ticari ve özel araçlar için farklı plaka tipleri bulunabilir. Kara yollarının uzunluğu ve coğrafi koşullar, araç kullanımını etkileyen önemli faktörlerdendir.

Resmi Para Birimi: Moğol Tugriki (MNT) Moğolistan’ın resmi para birimi Moğol Tugrikidir ve uluslararası kısaltması MNT’dir. 1 Tugrik, 100 möngö’ye bölünür. Banknotlar ve madeni paralar çeşitli değerlerde basılmakta olup, para birimi merkez bankası tarafından kontrol edilmektedir. Moğol Tugriki, ülkenin ekonomik faaliyetlerinde ve uluslararası ticarette temel para birimi olarak kullanılmaktadır. Ülke ekonomisi madencilik, tarım ve hizmet sektörlerine dayanırken, finansal istikrar ve para politikaları Merkez Bankası tarafından dikkatle yönetilmektedir. İnternet Alan Adı Uzantısı: .mn Moğolistan’ın resmi internet alan adı uzantısı .mn’dir. Bu ccTLD (ülke kodu üst düzey alan adı), Moğolistan’a ait web siteleri, kamu kurumları, özel şirketler ve bireyler tarafından tercih edilir. Alan adı kayıtları, Moğolistan’da yetkili kurumlarca düzenlenmekte ve yönetilmektedir. Alt alan adı kategorileri şunlardır: .gov.mn: Devlet kurumları için .edu.mn: Eğitim kurumları için .org.mn: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için Moğolistan, internet altyapısını geliştirmek için yatırımlar yapmakta, dijitalleşmeyi hızlandırmakta ve e-devlet uygulamalarını yaygınlaştırmaktadır. Bu gelişmeler, .mn uzantısının önemini artırmakta ve ülkenin dijital varlığını güçlendirmektedir.