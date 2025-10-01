Mohamed Salah'ın zor anları: Atmosfere dayanamadı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı taraftarların 90 dakika boyunca susmadığı ve yoğun baskı uyguladığı maçta Mohamed Salah'ın tepkisi dikkat çekti. Mısırlı yıldız, oluşan yoğun ıslık sesi sonrası kulaklarını tıkamak zorunda kaldı. İşte o anlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Galatasaray, Liverpool'u konuk etti.
Galatasaray taraftarlarının yoğun ıslıkları sonrası Mohamed Salah'ın tepkisi dikkat çekti.
Liverpool'da maça yedek başlayan Muhammed Salah, ıslıklardan rahatsız olduğu için kulaklarını kapattı.
Mohamed Salah'ın ıslık seslerinden etkilendiği o anlar sosyal medyada viral oldu.
Öte yandan İngiliz gazeteci Lewis Steele, Galatasaray stadındaki atmosferle ilgili şu paylaşımı yaptı:
"Sanırım bir futbol maçında şimdiye kadar hatırladığım en gürültülü ve en saldırgan atmosfer bu. Tam anlamıyla çılgın bir yer."