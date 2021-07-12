Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi sandıktan birinci çıktı

AA

Parlamento seçimi, 150'si yurt dışında, 41'i de Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, toplam 2 bin 150 sandıkta gerçekleşti.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, katılım oranının yüzde 48,39 olduğu seçimde, oyların yüzde 97,30'u sayıldı.

Buna göre, Batı yanlısı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 49,95'ini alarak birinci, Rusya yanlısı tutumuyla bilinen eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS) ise oyların yüzde 29,23’ünü alarak ikinci oldu.

Oyların yüzde 6,15’ini alan Şor Partisi barajı aşarak parlamentoya giren bir diğer parti oldu.

AA'nın haberine göre; barajı geçemeyen Bizim Parti ve Vatan Partisi'nden oluşan "Renato Usatiy" bloku ile diğer siyasi partiler parlamentoya giremedi.

"DÜRÜST VE YETKİN BİR HÜKÜMETLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Sandu, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "dürüst" ve "yetkin" bir hükümetle çalışmak istediğini belirterek, "Oy sayım işleminin tamamlanması ve seçim sonuçlarının onaylanmasının ardından, hükümetin kurulması yönünde anayasa çerçevesinde adımlar atacağız. Moldova'yı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon da düzenlediği basın toplantısında, seçime katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Kesin olmayan sonuçlara göre, Sosyalist ve Komünistler bloku, yapılan seçimde iyi sonuç elde etti." dedi.

Sosyalist Parti ile Komünist Partinin ileride parlamentoda birlikte çalışacağı umudunu paylaşan Dodon, "Siyasi bir krize ihtiyacımız yok. Parlamentonun yeniden feshedilmesine ihtiyacımız yok. Ülkenin istikrara ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Dorin Çimil, seçimin sorunsuz geçtiğini belirterek, "Seçim sonucunu etkileyecek herhangi bir ciddi ihlal olmadı." ifadelerini kullandı.

SEÇİME 20 PARTİ, 2 BLOK VE 1 BAĞIMSIZ ADAY KATILDI

Moldova'da parlamentodaki 101 sandalye için 20 siyasi parti, Sosyalist Parti ile Komünist Partisi'nin oluşan siyasi blok (BECS), Bizim Parti ve Vatan Partisi'nin oluşturduğu "Renato Usatiy" bloku ve 1 bağımsız aday yarıştı.

Ülkedeki Seçim Kanunu'na göre, meclise girmek için siyasi partilerin yüzde 5, partilerden oluşan blokların yüzde 7 ve bağımsız adayların yüzde 2 oy alması gerekiyor.

Merkez Seçim Komisyonu, seçimin sonuçlarını Anayasa Mahkemesinin onayına sunacak. Mahkemenin de bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.