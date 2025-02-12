Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Monaco'ya konuk oluyor. II. Louis Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Monaco - Benfica karşılaşmasının maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Benfica lig aşamasını 16. sırada tamamladı. Öte yandan milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Monaco karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Monaco - Benfica Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı yayıncı kuruluşu...
Monaco - Benfica maçı için nefesler tutuldu. Monaco Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak lig aşamasını 17. sırada tamamladı. Her iki takımda rövanş mücadelesi için avantajlı skoru elde etmek için sahaya çıkıyor. Peki, "Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Monaco - Benfica maçı hangi kanalda?" İşte Monaco - Benfica maçı muhtemel 11'ler...
MONACO - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Monaco - Benfica maçı 12 Şubat Çarşamba bu akşam saat 23:00'te oynanacak. Kritik mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.
MONACO - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Monaco - Benfica maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?
Son dönemde oynadığı futbolla eleştirilerin hedefinde olan Kerem Aktürkoğlu'nun maça yedeklerden başlaması bekleniyor.
Orkun Kökçü'nün ise ilk 11'de forma giymesi bekleniyor
MUHTEMEL 11'LER
Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Biereth.
Benfica: Trubin; Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Fernandez; Florentino Luis, Aursnes, Orkun Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup