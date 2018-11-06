Monaco dağıldı!

Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Fransız teknik adam Thierry Henry yönetimindeki Monaco, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'u ağırladı.

Hans Vanaken'in 12. dakikada attığı golle öne geçen Club Brugge, aynı futbolcuyla 17. dakikada penaltıdan bulduğu golle 2-0 üstünlük yakaladı. Konuk takım, 24. dakikada Wesley ve 85. dakikada Ruud Vormer'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

Gruptaki ilk galibiyetini elde eden Club Brugge, 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Turnuvada sahasındaki en ağır yenilgisini alan Monaco ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

Monaco: 0 - Club Brugge: 4

62 % Topla Oynama Yüzdesi 38 %

7 İsabetli Şut Sayısı 6

6 İsabetsiz Şut Sayısı 6

- Korner 1

15 Faul 15

- Ofsayt 1

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