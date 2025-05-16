Monaco'dan Musrati açıklaması!

Beşiktaş'ın Monaco'ya devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Musrati'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Fransız ekibinin 3 Mayıs'ta St. Etienne ile oynadığı maçta sakatlanan Libyalı futbolcu, sezonun geri kalan maçlarında forma giyemeyecek.

Musrati'nin satın alma opsiyonu konusunda ise kulüp genel menajeri Thiago Scuro'dan açıklama geldi.

La Diagonale'de yer alan habere göre, Monaco taraftarlarının yer aldığı bir gecede konuşan Scuro, Musrati'nin durumu ile ilgili "Al-Musrati’nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu var. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir karar vereceğiz" dedi.