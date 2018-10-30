Mönchengladbach - Bayer Leverkusen rakamlar

Almanya DFB Kupası 2.Tur maçında Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:45. Mönchengladbach, son 2 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. Bayer Leverkusen, son 2 maçında 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 546 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mönchengladbach kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.20, Bayer Leverkusen sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Mönchengladbach önceki hafta Augsburg mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Bayer Leverkusen ise Wolfsburg maçında 1-3 yenildi.

Mönchengladbach, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Mönchengladbach, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Bayer Leverkusen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Bayer Leverkusen, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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