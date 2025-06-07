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        Haberler Spor Futbol Montella'dan Berke Özer kararı - Futbol Haberleri

        Montella'dan Berke Özer kararı

        Hazırlık maçında deplasmanda ABD ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, kalede Berke Özer'e şans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 23:32 Güncelleme: 07.06.2025 - 23:32
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        Montella'dan Berke Özer kararı!
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        A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD ile karşılaştıkları hazırlık maçında kaleci Berke Özer'e şans verdi.

        İtalyan teknik adam, ABD karşısında ay-yıldızlı takımı sahaya Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

        Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okay Yokuşlu, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül, Can Uzun, Kaan Ayhan, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz ve Yasin Özcan

        yedekler arasında yer aldı.

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        DEMİR EGE TIKNAZ İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

        Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Demir Ege Tıknaz, ilk kez maç kadrosuna da girdi.

        Yedekler arasında yer alan Demir Ege Tıknaz, ABD mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması da giyecek.

        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAPTAN

        A Milli Futbol Takımı'nda ABD karşısında Çağlar Söyüncü kaptan sahaya çıktı.

        Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadığı ay-yıldızlı ekipte, teknik direktör Vincenzo Montella, kaptanlık pazu bandını Çağlar Söyüncü'ye verdi.

        TÜRK TARAFTARLAR, ABD'DE MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

        Ay-yıldızlı taraftarlar, Pratt & Whitney Stadyumun'daki maça büyük ilgi gösterdi.

        Sağanak yağışa rağmen tribünlerde çok sayıda Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yer dışında ABD taraftarlarının arasında da maçı takip etti.

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