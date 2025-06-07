Montella'dan Berke Özer kararı!

A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD ile karşılaştıkları hazırlık maçında kaleci Berke Özer'e şans verdi.

İtalyan teknik adam, ABD karşısında ay-yıldızlı takımı sahaya Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okay Yokuşlu, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül, Can Uzun, Kaan Ayhan, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz ve Yasin Özcan

yedekler arasında yer aldı.

REKLAM

DEMİR EGE TIKNAZ İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Demir Ege Tıknaz, ilk kez maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Demir Ege Tıknaz, ABD mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması da giyecek.