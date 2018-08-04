Monterrey - Queretaro sahaya çıkıyor

Monterrey ve Queretaro, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 05:06. Maç öncesi Monterrey 6 puanla 3. sırada, Queretaro 4 puanla 5. sırada bulunuyor. Monterrey, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Queretaro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 443 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Monterrey kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Queretaro sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Monterrey son haftadaki Tigres UANL müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Queretaro ise UNAM (Pumas) maçında 1-1 berabere kaldı.

Queretaro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Queretaro, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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