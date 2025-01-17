Mopaş Marketçilik halka arz oluyor! Mopaş Marketçilik kaç lot dağıtacak?
Mopaş Marketçilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma yatırımcılara 57 milyon 330 bin lot dağıtmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre; firma, kazanacağı fonun yüzde 40-45'ini yeni mağaza yatırımları için kullanılacak. İşte, Mopaş Marketçilik halka arzı hakkında tüm detaylar...
SPK, Mopaş Marketçilik'in halka arz olması için onay verdi. Eşit dağıtım yöntemi ile yatırımcılara 57 milyon 330 bin lot verecek firmanın halka arz açıklığı yüzde 25, halka arz büyüklüğü ise 2 milyar TL olarak açıklandı ve T1-T2 bakiyesinin kullanılmayacağı belirtildi. Peki, Mopaş Marketçilik hisse fiyatı ve diğer detayları nedir? İşte, detaylar...
MOPAŞ MARKETÇİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?
Mopaş Marketçilik hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.
MOPAŞ MARKETÇİLİK KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtım tablosu ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 40-45 Yeni mağaza yatırımları.
Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları.
Yüzde 15 Tarımsal yatırımlar.
Yüzde 15 İşletme sermayesi.
Yüzde 10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları.
MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firmanın talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.
MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN BIST'TE İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın BIST işlem tarihi henüz netleşmedi.