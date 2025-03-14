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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Morata İspanya Milli Takımı'na davet edildi! - Galatasaray Haberleri

        Morata İspanya Milli Takımı'na davet edildi!

        İspanya Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda ile yapacağı maçların kadrosunu duyurdu. Galatasaray'ın İspanyol santrforu Alvaro Morata, da kadroya davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:19 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:19
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        Alvaro Morata'ya milli davet!
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        İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, 20 ve 23 Mart'ta Hollanda ile yapacakları maçların kadrosunu belirledi.

        Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da kadroya davet edildi. İspanya Milli Futbol Takımı'nın formasını 84 müsabakada giyip, 37 kez ağları sarsan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

        Kadroda, Barcelona'dan 7 oyuncu yer alırken Real Madrid'den ise sadece 1 isim davet edildi.

        Listedeki 27 oyuncunun 8'i İspanya dışında oynuyor.

        Kadroda yer alan futbolcular ve oynadıkları kulüpler şöyle:

        Kulüp Oyuncu
        Arsenal David Raya
        Arsenal Mikel Merino
        Athletic Bilbao Unai Simon
        Athletic Bilbao Nico Williams
        Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo
        Chelsea Marc Cucurella
        Atletico Madrid Robin Le Normand
        Osasuna Bryan Zaragoza
        Barcelona Lamine Yamal
        Barcelona Inigo Martinez
        Barcelona Dani Olmo
        Barcelona Pau Cubarsi
        Barcelona Pedri
        Barcelona Marc Casado
        Barcelona Ferran Torres
        Porto Samuel Aghehowa
        Galatasaray Alvaro Morata
        PSG Fabian Ruiz
        Celta Vigo Oscar Mingueza
        Real Madrid Raul Asencio
        Real Sociedad Alex Remiro
        Real Sociedad Martin Zubimendi
        Real Sociedad Mikel Oyarzabal
        Tottenham Pedro Porro
        Villarreal Alex Baena
        Villarreal Ayoze Perez
        Villarreal Yeremy Pino
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