Morata İspanya Milli Takımı'na davet edildi!

İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, 20 ve 23 Mart'ta Hollanda ile yapacakları maçların kadrosunu belirledi.

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da kadroya davet edildi. İspanya Milli Futbol Takımı'nın formasını 84 müsabakada giyip, 37 kez ağları sarsan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kadroda, Barcelona'dan 7 oyuncu yer alırken Real Madrid'den ise sadece 1 isim davet edildi.

Listedeki 27 oyuncunun 8'i İspanya dışında oynuyor.

Kadroda yer alan futbolcular ve oynadıkları kulüpler şöyle: