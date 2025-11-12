Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Morgan Freeman'dan itiraf: Oyunculuk iştahım azaldı

        Morgan Freeman'dan itiraf: Oyunculuk iştahım azaldı

        60 yılı aşkın süredir beyazperdede olan ünlü oyuncu Morgan Freeman, oyunculuk iştahının azaldığını itiraf etse de henüz emekli olmayı düşünmüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oyunculuk iştahım azaldı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hollywood sinemasının ve Broadway tiyatrosunun ünlü yıldızı Morgan Freeman, 60 yılı aşkın süredir sinemada olmasının ardından oyunculuk iştahının, anlaşılabilir bir şekilde azaldığını itiraf etti.

        1980'lerin sonlarından 2000'lerin sonuna kadar, Morgan Freeman'ın beyazperdedeki varlığı neredeyse kesintisiz sürdü. Oscar ödüllü, döneminin vazgeçilmez karakter oyuncusuydu ve sonra daha az görünür hale geldi. Ancak 88 yaşındaki ABD'li yıldız, emekli de olmadı.

        Son filmi 'Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz'in (Now You See Me: Now You Don't) vizyona girmesine kısa süre kala Guardian'a konuşan Freeman, yıllar içinde heyecanı azalmış olsa da oyunculuğu yakın zamanda bırakmayı düşünmediğini söyledi. Ünlü oyuncu, "İştahım hâlâ var" dedikten sonra, "Biraz azaldığını kabul ediyorum. Ama ciddi bir fark yaratacak kadar değil" diye ekledi.

        'Bayan Daisy’nin Şoförü' (Driving Miss Daisy), 'Esaretin Bedeli' (The Shawshank Redemption) ve 'Milyon Dolarlık Bebek' (Million Dollar Baby) gibi önemli filmlerde başrolde oynayan Freeman, "Bazen emeklilik fikri aklımdan gelip geçiyor ama menajerim bir iş olduğunu, birinin beni istediğini söylediğinde veya bir teklif geldiğinde, her şey eskiye dönüyor: Ne kadar ödeyeceksiniz, nerede olacağız?" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Morgan Freeman
        #oyuncu
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Okulda kâbus! 6 öğrenciye cinsel istismar... İstenen ceza belli oldu!
        Okulda kâbus! 6 öğrenciye cinsel istismar... İstenen ceza belli oldu!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!