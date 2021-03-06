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Tam 3 ay sonra İstanbul sahile koştu!

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşık üç ay sonra kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbullular, sahillere akın etti. Kimi sahilde kahvaltı yaptı kimisi de yürüyüş yapıp, balık tuttu. Sahilde yoğunluk dikkat çekti

AKIN VAR! Son dakika: Tam 3 ay sonra İstanbul sahile koştu
Tam 3 ay sonra İstanbul sahile koştu!
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DHA

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 aydır tüm yurtta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu haftadan itibaren şehirlerin koronavirüs yoğunluğuna göre belirlendi. İstanbul, turuncu renk (Yüksek Riskli) olarak tespit edildi. Buna göre, sadece pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SAHİLE İLGİ YOĞUN OLDU

DHA'da yer alan habere göre üç aydır ilk defa cumartesi günü sokağa çıkanlar ise sahillere akın etti. Kimi sahilde yürüyüş yaparken kimi de oltasını alıp balık tuttu. Bazıları da banklara oturarak kahvaltı yaptı.

"EVDE KALSAK DAHA İYİYDİ"

Ortaköy Sahili'nde balık tutan Tamer Billur, "Bence evde kalsak daha iyiydi. Hastalık çoğalmaz. O kadar bilim adamları büyüklerimiz uğraşıyor. Ama herkes kurallara uymuyor. Kısıtlamaya uymuyorlar. 'Ekmek alacağım.' diyorlar ama yalan. Bugün Ortaköy Sahili'ndeyim. Yarına biraz balık tutacağım. Yarın da onları evde yiyeceğiz" dedi.

"İLK DEFA CUMARTESİ GÜNÜ DIŞARI ÇIKIYORUZ"

Bir gün de olsa hafta sonu dışarıda olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Mecnun Ergin, "İlk defa cumartesi dışarı çıkıyoruz. Bizim için güzel bir şey oldu. Hafta içi zaten çalışıyoruz. Hafta sonu da yasaklar nedeniyle evde kalıyorduk. Şimdi Cumartesi dışarıdayız. Pazar günü de evdeyiz. Koronavirüs hastalığının bitmesi için yarın evdeyiz" diye konuştu.

"BUGÜN BİZİM İÇİN BİR FIRSAT OLDU"

Çocuğu ile sahilde yürüyüş yapan Alper Sadıkay, "Dışarı çıktığımız için çok mutluyuz. Çocuğumuzu dışarı çıkaramıyorduk. Bugün bir fırsat oldu çocuğumla dışarı çıktım. Yürüyüş yaptık. Özlemişiz sahilleri. Yarın da evdeyiz. Ama alıştık artık" dedi.

"BOĞAZDA KAHVALTI YAPMAK İÇİN AVCILARDAN GELDİM"

Avcılar'dan Arnavutköy Sahili'ne kahvaltı yapmaya gelen Ömer Faruk Tolun, "Uzun zamandan beri ilk defa boğazda bir kahvaltı yapmak istedim. Onun sevinci var içimde. Boğaz havası alıp simit ile kahvaltı yaptım.

Boğazda olup nefes almak bile farklı geliyor. Çok lezzetli geliyor. Avcılar'dan geliyorum. Sadece bu kahvaltı için. Bir de boğazda yürüyüş yapacağım. Bence bu dünyaya bedel. Her şeye değer" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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