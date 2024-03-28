Moskova'daki saldırıda 100'ü aşkın kişiyi kurtaran genç o anları anlattı: Terör saldırısına karşı tahliye eğitimi almıştık

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısında 100'den fazla kişiyi kurtaran 15 yaşındaki Müslüman genç İslam Halilov, o anları AA muhabirine anlattı.

Salonda vestiyer görevlisi olarak çalışan Halilov, saldırı gününün sıradan bir iş günü olarak başladığını, her zamanki gibi konser salonundaki vestiyerde işini yaptığını, konsere gelen seyircilere hizmet ettiğini söyledi.

Saat 20.00'de konser başlama zilinin çalmasıyla teröristlerin salonda saldırılarına başladığını dile getiren Halilov, "Önce birinci kattan garip sesler duydum. Ben bir alt katta vestiyerde çalışıyordum. İlk başta sarhoş bir grubun gürültü yaptığını ya da yürüyen merdivenlerde sorun olduğunu düşündüm. Sonra insanlar panik içinde binada farklı yönlere dağılmaya, merdivenlere ve yürüyen merdivenlere yönelmeye başlayınca terör saldırısının başladığını fark ettim" diye konuştu.

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Bunun üzerinde tahliye planına göre net bir şekilde hareket ederek insanları yan taraftaki Crocus Expo Sergi binasına yönlendirmeye başladığını kaydeden Halilov, kısa süre önce bu tür durumlarda nasıl davranılması gerektiğine dair eğitim aldıklarını söyledi.

Halilov, "Eğitim, 8 Mart'ta konser salonları da dahil terör saldırısı olasılığına ilişkin bilgilerin dağıtılmasının ardından gerçekleştirildi. Bu nedenle yönetim bizi hazırlamaya karar verdi. Yani genel olarak hazırdık" ifadesini kullandı.

"İNSANLAR TALİMATLARIMI DİNLEDİ"

Öncelikle bu gibi durumlarda paniğe kapılmamak, kendini toparlamak ve kendine hakim olmak gerektiğini anlatan Halilov, her şeyi hızlı, net ve otomatik olarak yapmanın önemine işaret etti.

Halilov, "Çünkü o anda hayatınızı kaybedebilirsiniz ve tahliye edilmesi gereken yüzlerce insanın hayatı size bağlı. İlk yaptığım şey insanların dikkatini çekmek oldu, salonun bir çalışanı gibi görünüyordum, üniforma giyiyordum ve ayrıca birçok kişi beni vestiyerde gördü. İnsanlar bilinçli ya da bilinçsiz olarak onlara yardım edebileceğimi anladı ve talimatlarımı hemen dinlemeye başladı. Daha sonra tahliye planına göre hareket ettim, hangi yöne gidileceği konusunda yönlendirdim ve durumu kontrol altında tutmak, kimseyi kaybetmemek, herkesi her şeyin yolunda olduğuna ikna etmek için en arkadan yürüdüm. Birinin kaldığını görsem peşinden geri giderdim. Binanın içinde olduğumuz sürece geri dönmek mümkündü. Dışarı çıktıktan sonra güvenlik kimseyi geri bırakmadı. Bütün bunlar çok korkutucuydu, özellikle de insanlarla dolu bir kalabalığın içindeyken, öldürmek için ateş açabileceklerini düşündüm" dedi.

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Halilov, polise haber verilmediği için güvenlik güçlerinin 40 dakika sonra salona geldiğini aktardı.

HALİLOV İFTARINI AÇTIĞI İÇİN DİNÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Terör saldırısının saat 20.00 gibi başlamasının kendisine kısmen yardımcı olduğunu söyleyen İslam Halilov, ramazan ayı nedeniyle oruç tuttuğunu, iftarını saat 19.00 gibi yaptığını, bu yüzden kendisini dinç ve enerjik hissettiğini vurguladı.