Devre arası transfer döneminin bitmesine sadece 3 gün kala Galatasaray, transferde bombaları patlatmak üzere. İşte sarı kırmızlı takımın forvet hedefi Mostafa Mohamed ile ilgili bilgiler...
MOSTAFA MOHAMED KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Mostafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Mısır'ın Giza şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine ise kendi ülkesinde başladı.
MOSTAFA MOHAMED HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Mostafa Mohamed, kariyerine Mısır'ın Zamalek takımında başladı. Sırasıyla El Dakhlia SC, Tanta SC, Tala'ea El Gaish takımlarında forma giydi
MOSTAFA MOHAMED BOYU KAÇ, HANGİ MEVKİDE FORMA GİYİYOR?
Mostafa Mohamed, 1,85 boyunda ve sağ ayağına hakimdir. Santrafor mevkisinde forma giymektedir.
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