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Mostafa Mohamed, Salah yolunda!

Mısır basını, Galatasaray'da 4 maçta 4 gol atan Mostafa'nın Premier Lig'e gidebileceğini yazdı. Harika bir başlangıç yapan 23 yaşındaki forvet, Mısır'da manşetlerden inmezken ülkenin şu andaki en büyük oyuncusu olan Liverpoollu yıldız gibi Ada'da oynaması bekleniyor

Mostafa Mohamed, Salah yolunda!

Mısır basını, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki performansını mercek altına aldı.

Haberde, yıldız oyuncunun sağ bek olarak başladığı kariyerinde daha sonra forvet oynadığı ve attığı gollerle bu mevkide kalmayı başardığı hatırlatıldı. 8 yaşında futbola başlayan Mohamed, Dina Farms takımında ülkenin en iyi hocalarından eğitim aldı. Buradan da Zamalek'in alt yapısına geçiş yaptı.

2014'te Mohamed'den sağ bekte oynaması istendi. Takımda ancak 5. forvet olabileceği ve bu sebeple
savunmanın sağında görev yapması söylendi. Mohamed bu karara üzüldü ama daha sonra forvet olarak çıktığı maçlarda attığı gollerle asıl mevkisini buldu. Dizinden geçirdiği sakatlık sonrasında
geri dönüşünü de güçlü yaptı... Mohamed, "Amr Zaki'yi çok izlerdim. Onunla kıyaslanmak onur vericiydi" şeklinde konuşmuştu.

Mısır basını, "Mohamed, yıllarca ülke dışına çıkması için Zamalek'ten anlayış bekledi. En sonunda
hedefine ulaştı ve şu anda Galatasaray'da harika işler yapıyor. Bundan sonra da yolu açık. Liverpool'da oynayan Salah gibi bir gün o da Premier Lig'de forma giyecek. Artık Avrupa'da ve kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Formunu koruduğu sürece İngiltere'de çok kısa bir sürede boy gösterebilir" yorumunu yaptı.

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