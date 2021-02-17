Mısır basını, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki performansını mercek altına aldı.

Haberde, yıldız oyuncunun sağ bek olarak başladığı kariyerinde daha sonra forvet oynadığı ve attığı gollerle bu mevkide kalmayı başardığı hatırlatıldı. 8 yaşında futbola başlayan Mohamed, Dina Farms takımında ülkenin en iyi hocalarından eğitim aldı. Buradan da Zamalek'in alt yapısına geçiş yaptı.

2014'te Mohamed'den sağ bekte oynaması istendi. Takımda ancak 5. forvet olabileceği ve bu sebeple

savunmanın sağında görev yapması söylendi. Mohamed bu karara üzüldü ama daha sonra forvet olarak çıktığı maçlarda attığı gollerle asıl mevkisini buldu. Dizinden geçirdiği sakatlık sonrasında

geri dönüşünü de güçlü yaptı... Mohamed, "Amr Zaki'yi çok izlerdim. Onunla kıyaslanmak onur vericiydi" şeklinde konuşmuştu.

Mısır basını, "Mohamed, yıllarca ülke dışına çıkması için Zamalek'ten anlayış bekledi. En sonunda

hedefine ulaştı ve şu anda Galatasaray'da harika işler yapıyor. Bundan sonra da yolu açık. Liverpool'da oynayan Salah gibi bir gün o da Premier Lig'de forma giyecek. Artık Avrupa'da ve kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Formunu koruduğu sürece İngiltere'de çok kısa bir sürede boy gösterebilir" yorumunu yaptı.