Hedeflerinize ulaşmak için gereken enerjiye sahip olmadığınızı mı hissediyorsunuz? Bu önerilerle motivasyonunuzu yeniden kazanabilirsiniz.

MOTİVASYON NEDİR?

Motivasyon, bir hedefe ulaşmak için kişiyi harekete geçiren enerji ve coşku durumu olarak tanımlanabilir. Kişi, motivasyon sayesinde karşılaştığı zorluklara rağmen yoluna bağlılıkla devam edebilir. Kısaca motivasyon, “kişiyi başarıya ulaştıracak yolda engellere takılmadan ilerlemesini ve pes etmemesini sağlayan enerji durumu” olarak özetlenebilir.

Motivasyon eksikliği ise, kişinin günlük hayatta basit görevlerden iş ve sosyal yaşamına, kişisel bakımdan maddi kazanımlara kadar birçok alanda yeterli enerjiyi bulamaması anlamına gelir. Motivasyon eksikliği, ruhsal bir sorun olmasa bile yaşanabilir; ancak ruhsal sağlık sorunları ile birlikte görüldüğünde süreç daha zor ve şiddetli olabilir.

REKLAM

MOTİVASYON EKSİKLİĞİNE NEDEN OLABİLECEK DURUMLAR

UYUM BOZUKLUĞU

Hayatta ani ve köklü değişimler yaşandıysa motivasyon sağlamak zorlaşabilir. İş değişikliği, taşınma veya sevilen birinden ayrılma gibi durumlar bu eksikliğe yol açabilir.

TOKSİK STRES

Sürekli devam eden stres, uyku düzenini bozabilir ve kişisel bakım rutinlerini aksatabilir. Bu durum motivasyon eksikliğine neden olabilir.

KENDİNE YETERİNCE VAKİT AYIRAMAMAK Sürekli başkalarına öncelik vermek veya kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmak motivasyonu düşürebilir. TÜKENMİŞLİK SENDROMU Duygusal, fiziksel veya zihinsel olarak kendini yorgun hissetmek, üretkenliği azaltır ve motivasyonu düşürür. SIRADANLIK Hayatta heyecan ve beklenti yaratacak bir durum olmadığında motivasyon eksikliği kaçınılmazdır. Ayrıca mükemmeliyetçi tutum, işin yeterince iyi olmayacağı endişesi yaratabilir ve motivasyonu engelleyebilir. REKLAM MOTİVASYON EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ - Kolayca bunalma - Kararsızlık ve tutarsızlık - İşleri sürekli erteleme - Amaçsızlık - Kaybolmuş hissetme MOTİVASYON TÜRLERİ İÇSEL MOTİVASYON Kişinin kendi içindeki duygular ve gücü harekete geçirmesi ile ortaya çıkar. Çevresel bir uyarıcıya ihtiyaç duymadan hareket edebilir. Örneğin, bir kişinin diyete sadık kalması veya sınav hazırlığında istikrarlı çalışması içsel motivasyona örnektir. İçsel motivasyon, kalıcı başarıların temelidir. DIŞ MOTİVASYON Çevresel etkenlerden veya ödül-ceza mekanizmalarından beslenir. Kişi, davranışlarının sonucunda kazanacağı ödül veya takdir için motive olur. Örnek olarak para, unvan, saygınlık veya övgü verilebilir. Dış motivasyon, içsel güç oluşmadığında kişiyi yönlendirmede etkilidir.