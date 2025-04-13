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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP MotoGP'de Katar GP'sini Marc Marquez kazandı - Motor Sporları Haberleri

        MotoGP'de Katar GP'sini Marc Marquez kazandı

        2025 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dördüncü yarışı Katar Grand Prix'sini Ducati takımından İspanyol Marc Marquez kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 23:48 Güncelleme: 13.04.2025 - 23:48
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        Katar GP'sini Marc Marquez kazandı
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        Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun dördüncü ayağı, 5.380 kilometrelik Lusail Uluslararası Pisti'nde 22 tur üzerinden yapıldı.

        Marc Marquez'in 41.29.186'lık derecesiyle ilk sırada bitirdiği yarışta, Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia liderin 4.535 saniye ardında ikinci, Pertamina Enduro VR46 Racing Team ekibinden İtalyan Franco Morbidelli de liderin 6.495 saniye ardından üçüncü oldu.

        Sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'si, 27 Nisan'da koşulacak.

        PİLOTLAR KLASMANI

        1. Marc Marquez (İspanya): 123 puan

        2. Alex Marquez (İspanya): 106

        3. Francesco Bagnaia (İtalya): 97

        4. Franco Morbidelli (İtalya): 78

        5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 48

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