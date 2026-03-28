Motor kazasında yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

YERDE HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE BULUNDU

Kaza, 18 Mart 2026 Çarşamba günü meydana gelen olayda Kuyucular Mahallesi yakınlarında Yusuf Avcı (18) vatandaşlar tarafından motosikletinin yanında yerde yatar halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

10 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Avcı'nın başından yaralandığını tespit ederek ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Avcı doktorların tüm çabalarına rağmen 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Avcı'nın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Avcı’nın cenazesinin öğle namazını müteakip Güzelköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.