Motorcu dostu bariyerler 177 kilometreye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yol ağında gerçekleştirilen motorcu dostu bariyer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan motorcu dostu bariyer sistemleriyle motosiklet kullanıcılarının oto korkuluk ile çarpışması durumunda kaza şiddetinin azaltılmasının amaçlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “Motorcu dostu bariyer uygulaması ile 2 teker üstünde seyahat eden motosiklet sürücülerimiz için yollarda daha güvenli bir sürüş sağlamayı amaçlıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yollarda trafik kaza tespit tutanaklarını inceleyerek motosiklet kazalarının yoğunlaştığı kesimlerde yaptığımız çalışmalar sonucunda 2024 yılı Ekim ayı itibariyle toplam 177 kilometre motorcu dostu bariyer montajını tamamladık.” dedi.

Devlet ve il yollarında yapılan bariyer uygulamaları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, motorcu dostu bariyer uygulamasının ilk başladığı Antalya’da 18,3 kilometre bariyer montajı yapıldığını belirterek, “İstanbul, Muğla, Çanakkale, Bolu, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Hatay, Samsun, Amasya, Sinop, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Çorum ve Tokat’ta toplam 134,6 kilometre bariyer montajını tamamladık.” diye konuştu. Motosiklet dostu bariyerler ile standart bariyerlere göre çarpma anında motosiklet sürücüsünün ciddi şekilde yaralanmasının ya da hayatını kaybetmesinin önüne geçilebildiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, Başkent Ankara’da bulunan otoyollarda 3,9 kilometre motorcu dostu bariyer bulunduğunu belirterek, “Bursa, İstanbul, Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Çanakkale’de dahil olmak üzere otoyol ağımızda toplam 42,4 kilometre motorcu dostu bariyer bulunuyor.” ifadelerini kullandı.