Motorin fiyatı indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Geçtiğimiz gün yapılan benzin indirimi sonrası araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Bu kez motorine indirim geleceği belirtildi. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Motorine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor, motorin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 6 Aralık 2024 İzmir, Ankara, İstanbul motorin fiyatı…