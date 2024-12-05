Motorine indirim! 6 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Motorin fiyatı son dakika indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu sebeple ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?'' soruları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz gün benzine yapılan indirim sonrası araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber daha geldi. Bu kez motorine indirim geleceği öğrenildi. Peki, Motorine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL? İşte 6 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul motorin fiyatı…
Motorin fiyatı indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Geçtiğimiz gün yapılan benzin indirimi sonrası araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Bu kez motorine indirim geleceği belirtildi. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Motorine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor, motorin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 6 Aralık 2024 İzmir, Ankara, İstanbul motorin fiyatı…
MOTORİNE İNDİRİM!
Sektör temsilcilerinde alınan bilgilere göre, motorine 97 kuruş indirimin fiyatlara yansıması bekleniyor.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ!
Benzine 97 kuruşluk indirim yapıldı. Yapılan indirim, 4 Aralık 2024 Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıdı.
LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
LPG’de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 6 Aralık 2024 Cuma günü için sorgulanıyor. İşte; 6 Aralık 2024 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,12 TL
Motorin litre fiyatı: 44,22 TL
LPG litre fiyatı: 26,03 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,01 TL
Motorin litre fiyatı: 44,16 TL
LPG litre fiyatı: 25,49 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42,54 TL
Motorin litre fiyatı: 44,80 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,04 TL
Motorin litre fiyatı: 45,29 TL
LPG litre fiyatı: 25,94 TL