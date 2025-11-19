Habertürk
        Motorine bir zam daha yolda! Motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek? 20 Kasım 2025 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatı

        Motorine bir zam daha yolda! Motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?

        Dün 64,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,58 dolardan tamamladı. Uluslararası piyasalarda yükselişe geçen brent petrol fiyatlarının, motorine zam olarak yansıması bekleniyor. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek? İşte detaylar ve 20 Kasım 2025 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

        Giriş: 19.11.2025 - 15:49 Güncelleme: 20.11.2025 - 00:15
        1

        Uluslararası brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, zam haberlerini de beraberinde getirdi. Önümüzdeki günlerde motorine 2 lirayı aşkın zam gelmesi bekleniyor. Yeni zam ile beraber, Türkiye'nin birçok şehrinde motorinin litre fiyatı 60 lirayı aşacak. İşte, 20 Kasım 2025 zam öncesi motorin fiyatları

        2

        MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

        Motorine 21 Kasım 2025 Cuma gününden itiabaren, 2,5 lira civarı zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu zammın pompaya yansımasıyla beraber İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde motorinin litre fiyatı 60 lirayı aşacak.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 54,29 TL

        Motorin litre fiyatı: 57,27 TL

        LPG litre fiyatı: 27,24 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 54,29 TL

        Motorin litre fiyatı: 57,39 TL

        LPG litre fiyatı: 28,23 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 55,64 TL

        Motorin litre fiyatı: 58,72 TL

        LPG litre fiyatı: 27,93 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 55,34 TL

        Motorin litre fiyatı: 58,42 TL

        LPG litre fiyatı: 28,14 TL

