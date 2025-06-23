Motorine indirim bekleniyor! Motorine ne kadar indirim gelecek, ne zaman? 23 Haziran 2025 güncel LPG, benzin, motorin fiyatı
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere 21 Haziran Cumartesi günü benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre akaryakıt tabelaları bir kez daha değişiyor. Motorine indirim bekleniyor. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek? İndirim sonrası motorin litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 23 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelere, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sık sık güncelleniyor. Bu sebeple araç sahipleri otogaz, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. 21 Haziran Cumartesi günü benzin ve motorine zam gelmişti. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Motorine indirim bekleniyor. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 23 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatı…
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan zamların ardından bu kez indirim geliyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor.
BENZİN VE LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
Benzin ve LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.
İŞTE 23 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa yakası)
Benzin litre fiyatı: 51.50 TL
Motorin litre fiyatı: 54.72 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL
İstanbul (Anadolu yakası)
Benzin litre fiyatı: 51.35 TL
Motorin litre fiyatı: 54.60 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.16 TL
Motorin litre fiyatı: 55.56 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 52.49 TL
Motorin litre fiyatı: 55.91 TL
LPG litre fiyatı: 24.94 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 52.30 TL
Motorin litre fiyatı: 55.53 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
Hakkari (En yüksek fiyat olan il)
Benzin litre fiyatı: 53.64 TL
Motorin litre fiyatı: 57.08 TL
LPG litre fiyatı: 25.65 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.