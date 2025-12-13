Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine indirim geldi! Motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıtta tabela değişti, motorine indirim geldi! Motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

        Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple araç sahipleri LPG, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine indirim geldi. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 28 Kasım'da 2 lirayı aşan indirim yapılmıştı. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek, litresi ne kadar olacak? İşte 13 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 00:26 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 28 Kasım’da ortalama 2 lira 4 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine indirim geldi. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 13 Aralık 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        2

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        Motorine, 13 Aralık 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL indirim gelmesi geldi.

        İndirim sonrası motorinin litre fiyatının;

        İstanbul'da 53,10 liraya,

        Ankara'da 54,13 liraya,

        İzmir'de ise 54,47 liraya gerileyecek.

        Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.

        3

        BENZİN VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        4

        12 ARALIK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.44 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.12 TL

        LPG litre fiyatı: 28.51 TL

        5

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.29 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

        LPG litre fiyatı: 27.88 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 55.29 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

        LPG litre fiyatı: 28.40 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 55.64 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.49 TL

        LPG litre fiyatı: 28.33 TL

        8

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 55.43 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.10 TL

        LPG litre fiyatı: 27.88 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın