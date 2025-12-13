Akaryakıtta tabela değişti, motorine indirim geldi! Motorin litre fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple araç sahipleri LPG, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine indirim geldi. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 28 Kasım'da 2 lirayı aşan indirim yapılmıştı. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek, litresi ne kadar olacak? İşte 13 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 28 Kasım’da ortalama 2 lira 4 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine indirim geldi. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 13 Aralık 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Motorine, 13 Aralık 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL indirim gelmesi geldi.
İndirim sonrası motorinin litre fiyatının;
İstanbul'da 53,10 liraya,
Ankara'da 54,13 liraya,
İzmir'de ise 54,47 liraya gerileyecek.
Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.
BENZİN VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
12 ARALIK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 54.44 TL
Motorin litre fiyatı: 53.12 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 54.29 TL
Motorin litre fiyatı: 52.95 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.29 TL
Motorin litre fiyatı: 54.13 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.64 TL
Motorin litre fiyatı: 54.49 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 55.43 TL
Motorin litre fiyatı: 54.10 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.