Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 28 Kasım’da ortalama 2 lira 4 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine indirim geldi. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 13 Aralık 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…