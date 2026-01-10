Habertürk
        Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri gibi faktörlerin etkisiyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Motorine indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. İşte 10 Ocak 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Giriş: 10.01.2026 - 19:08 Güncelleme: 10.01.2026 - 19:08
        1

        Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki iniş çıkışlar ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorine uygulanan indirim veya zamlar yakından takip ediliyor. ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında petrol fiyatları düşüş yaşadı. Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıdı. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 10 Ocak 2026 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        2

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına ortalama 85 kuruş indirim geldi.

        Yeni fiyatlar, 10 Ocak 2026 Cumartesi gününden itibaren pompaya yansıdı.

        İndirim sonrası İstanbul'da motorinin litresi 53,45 liraya, Ankara'da 54,65 liraya, İzmir'de ise 53,40 liraya geriledi.

        3

        BENZİN VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        4

        10 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

        LPG litre fiyatı: 29.29 TL

        5

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.52 TL

        LPG litre fiyatı: 29.69 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

        LPG litre fiyatı: 29.17 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.05 TL

        LPG litre fiyatı: 29.09 TL

        8

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 54.17 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.67 TL

        LPG litre fiyatı: 28.69 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
