Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki iniş çıkışlar ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorine uygulanan indirim veya zamlar yakından takip ediliyor. ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında petrol fiyatları düşüş yaşadı. Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıdı. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 10 Ocak 2026 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…