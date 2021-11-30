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Motorine indirim! Motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel benzin, motorin, LPG otogaz fiyatları

Geçtiğimiz haftayı rekor zamlarla kapatan LPG otogaz, benzin ve motorin fiyatlarının ardından akaryakıt fiyatları bu kez de indirimle gündemde. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 44 kuruşluk indirim geldiğini duyurdu. Motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel benzin, motorin, LPG otogaz fiyatları

Motorine indirim! Motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel benzin, motorin, LPG otogaz fiyatları

Kurdaki yükselişe bağlı olarak 25 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 02 kuruş, motorinde 1 lira 06 kuruş, otogazda ise 65 kuruş zam gelmişti. EPGİS, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarının 44 kuruş azalacağını duyurdu.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,39 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 liradan 9,33 liraya, İzmir'de 9,85 liradan 9,41 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre 9,74 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıktı.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,05 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,88 liraya yükseldi.

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