Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl hesaplanır? MTV 2019 nasıl ve neye göre hesaplanır?

Milyonlarca kişinin merak ettiği konu MTV yani, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 yılında nasıl hesaplanacağına dair araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlar taşıtına ne kadar vergi vereceğini merak ediyor. İşte haberimizde...

MTV NEYE GÖRE HESAPLANIR?

2019 yılı MTV artış oranı Cumhurbaşkanlığı Tebliği ile %15,9 olarak kararlaştırıldı. Yani 2018 yılı MTV tutarları %15,9 attırılarak 2019 MTV tutarları belirlendi.

*Aracın ilk tescil tarihi, trafiğe çıkış yani aracın ilk alındığı tarihtir.

*Elektrikli taşıtların 2019 yılı MTV tutarlarına sayfamızın sonunda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.

Not: Ruhsatta kamyonet olarak geçen aracın arka tarafında yolcu oturması için koltukları mevcut ise araç tipi "panel van" olarak seçilmeli. Örneğin, 5 oturma koltuğu olan kamyonet, MTV hesaplamasında panel van olarak geçiyor.

Motor Silindir Hacmi 1-3 Yaş (TL) 4-6 Yaş (TL) 7-11 Yaş (TL) 12-15 Yaş (TL) 16 ve üzeri yaş (TL) 1300 cc ve aşağısı 861 600 336 255 90 1301-1600 cc 1500 1124 653 461 177 1601-1800 cc 2647 2069 1218 743 289 1801-2000 cc 4170 3212 1888 1124 444 2001-2500 cc 6254 4541 2837 1696 671 2501-3000 cc 8720 7586 4739 2550 936 3001-3500 cc 13280 11948 7197 3593 1319 3501-4000 cc 20878 18028 10618 4739 1888 4001 cc üzeri 34171 25624 15176 6821 2647



MTV Ödeme

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her yıl iki eşit taksit olarak ödenir. 1. taksiti ocak ayının sonuna kadar 2. taksiti ise temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir. 1 Ocak tarihinden itibaren isteyen kişiler MTV'nin iki taksit ödemesini de aynı anda yapabilir. Bu tarihlerin geçirilmesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır.

MTV ödemesinin yapılabileceği noktalar:

Gelir İdaresi İnternet Sitesi,

Gelir İdaresi Vezneleri,

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2019 Hesaplaması

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 yılı artışı oranı, 2019 yılı yeniden değerleme oranı olan %23,73 değil, 30/12/2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan %15,9'dur. Yani 2018 yılı MTV tutarları %15,9 arttırılarak 2019 yılı MTV tutarları belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Nedir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV, motorlu kara taşıtlarının doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafında her yıl (bankalar kurulu kararı olmaması durumunda) yeniden değerleme oranına göre tutarları belirlenen bir taşıt vergisidir.

Bu belirleme ölçütleri arasında vergiye en fazla etkisi olan emisyon oranıdır. Emisyon oranı ise motorun silindir hacmi (motor gücü) ile doğru orantılı olarak azalıp, artar. Bu sebeple motor gücü düşük olan araçlar daha az vergi öder.

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Nasıl Hesaplanır?

Hesaplama aracımız üzerinden motorlu taşıtınızın sırasıyla, tipi, yaşı, motor silindir hacmi ve ilk tescil tarihini seçin.

Seçimlerinize göre aracımız, Gelir İdaresinin her yıl sonunda yeniden açıkladığı vergi tutarınızı getirecek.

Belirlenen oran, aracımız tarafında 2018 Ocak ve Temmuz ayında ödenmek üzere iki eşit taksite bölünecek.

Ayrıca taşıtın ilk tescil tarihi "01/01/2018 ve sonrası" seçilmesi durumunda, taşıtın vergisiz değerinin de seçilmesi gerekiyor.

MTV 2.ÖDEME DÖNEMİ

Araç sahiplerinin her yıl ödemek durumunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV ) ikinci taksitinin ödeme tarihi geldi. İlk taksiti Ocak ayında yatırılan MTV’nin ikinci taksit ödemelerinin, 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerekiyor.