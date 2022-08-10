Motosikletle geldiler! Sokakta kanlı infaz! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde saat 02.30 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.

SOKAK ORTASINDA VURDULAR

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, motosikletle dükkan önüne gelen şüpheliler silahla sokak ortasında bulunan bir kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle vurdu. Daha sonra şüpheliler geldikleri motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vurularak kanlar içinde yatan kişi, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTILAR

Şüpheliler olay yerine geldikleri motosikleti bırakarak kaçtılar. Polis ekipleri olay yerindeki motosiklet üzerinde inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.