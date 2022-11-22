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Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzeni öldürtmüş! Cinayet anı kamerada! - Günün haberleri
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Kuzeni öldürtmüş! Cinayet anı kamerada!

Karaman'da, sokakta öldürülen Ali Derman'ın cinayet şüphelisi Nevzat Y., motosiklet sürücüsü Hakan Ö. ve olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Ali E. ile Hakan G. tutuklandı. Hakan G. ile öldürülen Ali Derman'ın kuzen olduğu ve silahlı saldırının iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı

Kuzeni öldürtmüş! Cinayet anı kamerada! - Günün haberleri
Kuzeni öldürtmüş! Cinayet anı kamerada!
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DHA

Karaman'da olay, 17 Kasım günü saat 18.00 sıralarında, İmaret Mahallesi 130 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Ali Derman'a, motosikletten tabancayla 14 el ateş açıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaralanan Derman, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

"BENİ ORAYA ÇAĞIRIP ÇATIŞTIRMA"

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kaçan sürücünün Hakan Ö., tabanca ile ateş edenin de yanındaki Nevzat Y. olduğunu belirledi. Polis, yaptığı araştırmada, cinayetin hemen öncesinde Ali Derman'ın Ali E. ile telefonda konuştuğunu, Ali E.'nin Derman'ı 130 Sokak'a çağırdığını, belinde silahla olay yerine gelen Derman'ın ise Ali E.'ye "Beni oraya çağırıp Hakan G.'lerle çatıştırma. Onlara geleceğimi haber verme" diye mesaj attığını tespit etti.

SAHTE PLAKA TAKIP, KASK VERMİŞ

Olay anından geriye dönük kent genelindeki yüzlerce mobese ve güvenlik kamerasını inceleyen polis, saldırı öncesi şüphelilerin Tabduk Emre Mahallesi´ndeki toptancılar sitesinde bir süre beklediğini ve burada Hakan G.'nin Nevzat Y. ve Hakan Ö. ile buluştuğunu, Hakan G.'nin motosiklete sahte plaka takarak motosiklet sürücüsü Hakan Ö.'ye ve tabancayı kullanan Nevzat Y.'ye kask verdiğini belirledi.

SURİYE'YE KAÇMA PLANI YAPMIŞLAR

Derinleştirilen çalışmada, Ali E. ile Hakan G.'nin de olayın azmettiricileri olduğu belirlendi. Ekipler, Hakan Ö., Nevzat Y. ve Hakan G.'nin Mersin'e kaçtığını, Ali E.'nin ise Karaman'da olduğunu saptadı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Karaman ile Mersin'de yapılan baskınlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Mersin'de gözaltına alınan 3 şüphelinin ise Suriye'ye kaçmak için plan yaptıkları ortaya çıktı.

"MOTORDAN DÜŞERLER, DİYE KASK VERDİM"

Karaman'a getirilen şüphelilerden Hakan G., ilk ifadesinde, Nevzat Y.'nin cinayet işleyeceğini bilmediğini öne sürerek, "Ben Ali Derman'ı öldüreceklerini bilmiyordum. Kaza yapıp motordan düşmesinler, yaralanmasınlar, diye kask verdim. Plaka konusunda da yardım olsun, diye sahte plakayı verdim cinayet işleneceğinden haberim yoktu" dedi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU, KORKUTACAKTIM"

Ali Derman'a motosiklet üzerinden 14 el ateş eden Nevzat Y.'nin ise ifadesinde "Olay günü motosiklet ile gezerken Ali Derman'ı yolda gördüm. Korkutmak amacıyla bacağına doğru ateş ettim amacım korkutmaktı öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AZMETTİRİCİ, KUZENİ ÇIKTI

Öte yandan tetiği çeken Nevzat Y.'nin 65, motosiklet sürücüsü Hakan Ö.'nin 32, öldürülen Ali Derman'ın ise 20 farklı suç kaydı olduğu belirtildi. Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Hakan G.´nin de Ali Derman´ın kuzeni olduğu öğrenildi.

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