Motosikletli çiftin ölümüyle ilgili dava 2.5 yıl sonra başladı!

Kaza, 14 Ağustos 2020 tarihinde Kağıthane TEM Otoyolu'nda gerçekleşti. Ukrayna vatandaşı Anzhelika I.'nın kullandığı lüks cip aniden sağ şeritte durdu. Bu sırada Kutay Ecevit ve Elif Narman çiftinin bulunduğu motosiklet, cipin arka sol köşesine çarparak savruldu. Motosikletten düşen Kutay Ecevit (26) ile arkasında oturan Elif Meltem Narman (32) arkadan gelen başka bir otomobil tarafından ezilerek can verdi.

"KUSURLU DEĞİLİM"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmada, tutuksuz sanık Anzhelika I. ve ölen çiftin aileleri hazır bulundu.

İstanbul'da yaşadığını ve modellik yaptığını söyleyen Anzhelika I.'nın ifadesi tercüman aracılığıyla alındı. Anzhelika I. savunmasında, aracının seyir halindeyken arıza yapması üzerine emniyet şeridine geçtiğini belirterek, "Burada hiç çalışmaz hale geldi. Dörtlülerimi yaktım. Benim orada durduğumu gören araçlar zaten diğer şeritten geçmeye devam ettiler. Arabadan tam inecekken, arkadan bir motosiklet gelerek bana çarptı. Motosikletteki iki kişi yola savruldu. Sonradan gelen araçlar bu kişilere çarptı. Motosikletteki iki kişinin de kaskı yoktu" dedi.

Aracını Ukrayna'dan getirdiğini, kontrol ve muayenelerini yaptırdığını ve bir sorunu olmadığını söyleyen Anzhelika I., "Kusurlu değilim. Üç yıldır bu olay nedeniyle mağdurum. Annem Ukrayna'da yalnızdır, sağlık sorunları vardı. Olay nedeniyle ailelere de başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Anzhelika I. soru üzerine olay sırasında araçta İran uyruklu erkek arkadaşının da bulunduğunu ifade etti.

"KASKLARI VARDI, ŞİKAYETÇİYİZ"

Ölen Kutay Ecevit'in annesi Arzu Ecevit, babası Burhan Tunç Ecevit ile ölen Elif Meltem Narman'ın annesi Nuray Narman ise kazayı görmediklerini ancak sanıktan şikayetçi olduklarını belirttiler. Burhan Tunç Ecevit, "Olayı basından takip ettim. Sanık yanındaki arkadaşını başta söylememiştir. Aracı arızalı olduğu halde neden trafiğe çıktı? Yine basındaki görüntülere göre çocuklar yerde yatarken, o kendi arabasının derdine düşüp fotoğrafını çekmiştir. Ayrıca basındaki fotoğraflardan çocuklarda kask olduğu bellidir" dedi. Nuray Narman da olaya ilişkin görüntüleri ve fotoğrafları dosyaya sunacaklarını söyledi.

Olay yerinde keşif yapıldığı ve buna ilişkin raporun henüz bilirkişiden dönmediği tutanağa geçti. Söz alan şikayetçilerin avukatı, bilirkişi raporunun 2 aylık sürede dönmediğini, bilirkişinin uyarılmasını belirterek, "Sanık gerçeğe aykırı beyanda bulunmuştur. Aracını emniyet şeridine çıkardığını söylemesine karşın görüntü kayıtlarında en sağ şeritte olduğu görülmektedir. Aracı bu an durmamıştır. Görüntülere göre Galatasaray Stadı'ndan itibaren araç yavaş yavaş sağ şeritten seyir halindedir. Dosyadaki teknik rapor aracın durmadan önce 10 kilometre süratle gittiğini söylemektedir. Sanık hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamını talep ederiz" dedi.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR ALINACAK

Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişiden geldikten sonra taraflarca sunulacak görüntü ve video kayıtları eklenerek hepsinin kusur durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Üst Kurulu'na gönderilmesine karar verdi. Sanık hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.