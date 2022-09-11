Motosikletteki gençlerin feci sonu!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Korkunç kaza, Akçakoca-Düzce yolu üzerinde Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine giden Batuhan Beşel (20) idaresindeki motosiklet, virajda kayarak refüje çarptı.
SÜRÜCÜ İLE ARKASINDAKİ GENÇ KIZ YOLA SAVRULDU
Kazanın etkisiyle sürücü ve arkasındaki Duygu Gedik (18) yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarmanın bölgedeki çalışmalarının ardından gençlerin cansız bedenleri morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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