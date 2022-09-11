Motosikletteki gençlerin feci sonu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletteki gençlerin feci sonu!
ABONE OL

Düzce'de motosiklet kayarak refüje çarptı! Sürücü ile arkasındaki genç kız öldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, virajda kayarak refüje çarpan motosikletteki sürücü ile arkasındaki genç kız yola savruldu. Feci kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı

Motosikletteki gençlerin feci sonu!
Motosikletteki gençlerin feci sonu!
0:00 / 0:00
DHA

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, Akçakoca-Düzce yolu üzerinde Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine giden Batuhan Beşel (20) idaresindeki motosiklet, virajda kayarak refüje çarptı.

SÜRÜCÜ İLE ARKASINDAKİ GENÇ KIZ YOLA SAVRULDU

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Kazanın etkisiyle sürücü ve arkasındaki Duygu Gedik (18) yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Jandarmanın bölgedeki çalışmalarının ardından gençlerin cansız bedenleri morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da Alibeyköy Barajı'nda arkadaşını kurtaran çocuk hayatını kaybetti - Güncel Haberler
GÜNDEM Arkadaşını kurtaran çocuk hayatını kaybetti
Kırtasiye yardımı başvuru ekranı | 2022 Kırtasiye yardımı ne kadar, nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEM Kırtasiye yardımı başvuru ekranı!
MEB duyurdu! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İOKBS ile bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? PDF
GÜNDEM Bursluluk sınavı sonuçları 2022
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ev sahibinin oğlu boyacılara kurşun yağdırdı! - Güncel Haberler
GÜNDEM Ev sahibinin oğlu boyacılara kurşun yağdırdı!
SON DAKİKA! MSB: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
GÜNDEM MSB: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Bursa'da açıklamalar
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den Bursa'da açıklamalar
Kahramanmaraş'ta pikniğe gelen çocuk gölde boğuldu! - En son haberler
GÜNDEM Pikniğe gelen çocuk gölde boğuldu
İstanbul'un bu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak! AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu...! Elektrik kesintisi kaç saat sürecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu... -Güncel haberler
GÜNDEM İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ...
Mersin ve Ankara'dan sonra bu sefer Ordu'da! 2 ayda 3'üncü minibüste 'açık kapı' faciası! -Güncel haberler
GÜNDEM 2 ayda 3'üncü minibüste 'açık kapı' faciası!
Deprem mi oldu? En son depremler ne zaman oldu, kaç şiddetinde? 11 Eylül AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi -Güncel haberler
GÜNDEM Deprem mi oldu? 11 Eylül AFAD ve Kandilli deprem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.