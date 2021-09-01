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Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletteki kadının korkunç sonu!
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Otomobilin çarptığı motosikletteki yolcu kadının korkunç sonu!

İki teker sürücü ve yolcularını hayattan koparan kazalara bir yenisi Denizli'den eklendi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kazada, bacağı kopan yolcu kadın, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Motosikletteki kadının korkunç sonu!
Motosikletteki kadının korkunç sonu!
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İHA

Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, talihsiz kadın feci şekilde can verdi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille çarpışan motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen sürücü ile Gülsüm Gürsoy, yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası ağır yaralanan ve bacağının koptuğu öğrenilen Gürsoy, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün de hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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