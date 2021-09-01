Motosikletteki kadının korkunç sonu! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, talihsiz kadın feci şekilde can verdi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille çarpışan motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen sürücü ile Gülsüm Gürsoy, yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası ağır yaralanan ve bacağının koptuğu öğrenilen Gürsoy, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün de hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.