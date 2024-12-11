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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan Athletic Bilbao'ya geçit yok! - Futbol Haberleri

        Mourinho'dan Athletic Bilbao'ya geçit yok!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun maç öncesi çarpıcı bir istatistiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:54
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        Mou'dan Bilbao'ya geçit yok!
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        UEFA Avrupa Ligi 6. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak.

        Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemlerde rakibine hiç puan kaybetmedi.

        Portekizli çalıştırıcı eflatun-beyazlılarda rakibine karşı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Bu süreçte Madrid temsilcisi 23 gol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

        2010-2011 SEZONU

        Real Madrid 5-1 Athletic Bilbao

        Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid

        2011-2012 SEZONU

        Real Madrid 4-1 Athletic Bilbao

        Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid

        2012-2013 SEZONU

        Real Madrid 5-1 Athletic Bilbao

        Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid

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