Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya ekibi Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 3-1 mağlup olunan maçın ardından Mourinho, turu geçebileceklerini söyledi. Öte yandan Portekizli teknik adam, PFDK'ye sevk edilmesi ve Maximin hakkında konuştu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 13 Mart Perşembe Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Morinho mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
"BİR 90 DAKİKA DAHA VAR"
Tur kapısının hala açık olduğunu savunan Mourinho, "Bir hafta geçirdik ve herkesin kendine göre çıkardığı sonuçlar vardı. Bu seviyede yapacağınız hatalar, maçlara veya turun kaybına neden olur Ancak hala tur kapısı açık. Dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Öz güvenimize zarar verecek bir şey düşünmek istemiyorum. Bir 90 dakika daha var." dedi.
"RANGERS'A KARŞI OYNAYAN TAKIM BİZ DEĞİLDİK"
Rangers'a karşı hata yapmamaları gerektiğini söyleyen Portekizli hoca, "Takım 18 maçtır iyi sonuçlar alıyor, Rangers'a karşı oynayan takım biz değildik! Sadece bu maçı düşünüyoruz, başka bir şey düşünmüyoruz! Arkasında Samsunspor ile zor maça çıkacağız. Ligde şampiyon olmanın öneminin farkındayız ama yarın hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Rangers hata yapmamızı bekleyecek kontra arayacak. Böyle bir takıma hata yapmamalısınız." ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Tur iç ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Ibrox ikonik bir stadyum ve savunmaya dayalı bir oyunu taraftar kabul etmez! Hazırız, Rangers yine hata yapmamızı bekleyecek. Sabırlı mı olmalıyız, bilmiyorum! Atak mı olmalıyız? Defans blokları için çalıştık, umarım sonuna kadar götürürüz. Geleceğiz ve elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.
"İNTİKAM DUYGUSU İÇERİSİNDE DEĞİLİM"
Rangers'tan daha iyi bir takım olduklarını söyleyen Mourinho, "İlk maç sonucu beni kırmadı! 'İntikam' duygusu içerisinde değilim! Bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hatalar yaptık, Rangers bunları iyi kullandı. Birlikte savaştılar ve hak ettiler. İçimde kötü bir duygu, hayal kırıklığı gibi şeyler yok. Pazar günü de önemli maçımız var. Şu an Rangers'ı düşünüyorum, bir şansımız var." açıklamasında bulundu.
"AYNI HATALARI YAPARSAK..."
Jose Mourinho, "Avrupa'da 200 maçım var. Ancak kendi sahamda 2 farklı kaybettiğimi hatırlamıyorum! Rövanş nasıl olur, bilmiyorum. Yarın işimizi yaparsak, turu geçme şansımız mümkün. İstanbul'da çok zor bir maç oynadık ama bizden çok farklı takım değiller. Biz aynı hataları yaparsak, elenmeyi hak ederiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Öte yandan TRT Spor'a konuşan Mourinho, PFDK'ye sevk edilmesine sebep olan PFDK Başkanı ile ilgili sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.
"CEZAYI GEREKTİRECEK BİR ŞEY YAPMADIM"
Mourinho, yaptığı açıklamada "PFDK Başkanı'nı herhangi bir şeyle suçlamadım, ben herhangi bir fotoğraf yayınlamadım. Benimle hiçbir ilgisi olmayan bir sosyal medya olayının ortasında kaldım. Profesyonel bir çevirmen incelerse kimseyi hiçbir şeyle suçlamadığımı fark eder. Ben hata yaptığımda bunu kabul eden birisiyim ancak cezayı gerektirecek hiçbir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.
MOURINHO'NUN SÖZLERİ
PFDK'nin Jose Mourinho açıklamasında Portekizli teknik adamın 6 Mart tarihindeki açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildiği belirtilmişti. Mourinho, 6 Mart'ta Sky Sports'a röportaj vermişti.
Mourinho, o röportajında, "Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz" demişti.
MAXIMIN'E SERT CEVAP!
Mourinho, Allan Saint-Maximin'in Instagram paylaşımı hakkında eleştiri yaptı.
Jose Mourinho, "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." dedi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'de forma giyen Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'nin Rangers maçı kadrosunda yer almadı.
Bunun üzerine Fransız oyuncu, kendi Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda şu sözler yer aldı: "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerini kullanmıştı.