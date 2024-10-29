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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho geleceğiyle ilgili konuştu! Premier Lig'e gidecek mi? - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho geleceğiyle ilgili konuştu! Premier Lig'e gidecek mi?

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz basınına konuştu. Portekizli çalıştırıcı, Premier Lig ve gelecek planlamasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:06
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        Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Manchester United maçından sonra flaş açıklamalar yapmıştı.

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        O maçta kırmızı kart görüp oyundan atılan Portekizli teknik adam, "Sanırım yapabileceğim en iyi şey F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek." demişti.

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        Bu açıklamalar ses getirirken İngiliz basınından Sky Sports; Mourinho'ya bu ihtimali sordu.

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        Premier Lig'de küme düşme tehlikesi olan bir takıma gidip gitmeyeceğiyle ilgili konuşan 61 yaşındaki teknik direktör, "Premier Lig, Avrupa'nın en iyi ligi ancak Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim" dedi.

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        Mourinho'nun adı geçtiğimiz günlerde Everton ile anılmıştı. İngiliz ekibi şu anda 9 puanla 16. sırada yer alıyor.

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