Fanatik'in haberine göre; Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan Manchester United, oldukça sancılı bir süreçten geçiyor. Taraftarlar, Kırmızı Şeytanlar'ın ligdeki başarısızlığının en büyük sorumlusu olarak ise menajer Jose Mourinho'yu görüyor.

Son olarak küme düşme hattında bulunan Southampton karşısında 2-0 geriden gelerek 2-2'lik beraberliği zor kurtaran United'da Portekizli teknik adamın koltuğu artık iyiden iyiye sallanıyor.

Mourinho'nun kovulup kovulmayacağına yönelik tartışmalar yeniden alevlenirken United'ın resmi sitesinde yapılan bir gaf gündeme bomba gibi düştü.

Sitede United'ın Southampton ile oynadığı maçın canlı olarak aktarıldığı sırada Mourinho'ya küfreden bir hesabın paylaşımı yayımlandı.

Paylaşımda Marcus Rashford'ın paylaşımına övgüde bulunuluyordu fakat asıl sıkıntı, söz konusu tweet'i atan kişinin "Mourinho kulübümden s.....ip gidebilir" şeklindeki kullanıcı adıydı.

United'ın sitesindeki bu büyük gaf, kulübün Mourinho'yu göndermeyi kafasına koyduğu şeklinde yorumlanırken The Times gazetesinden de ilginç bir iddia geldi.

Gazeteye göre tweet'i atan şahıs, paylaşımını sitede gördükten sonra kullanıcı adını hemen değiştirerek Mou'nun kovulması yönündeki talebini iletmek istedi.





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