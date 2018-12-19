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Mourinho ile bu sezon 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Manchester temsilcisi, 26 puanla 6. sırada yer alıyor. Lider Liverpool'un 19 puan gerisine düşen Manchester United, 2013 yılından bu yana devam eden şampiyonluk özlemine bu sezon da son vermekten uzak bir görüntü sergiliyor.